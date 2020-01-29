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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Претендент на "звание" внебрачного сына принца Чарльза намерен обратиться в суд

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New Idea

Претендент на
принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, ALPR/AdMedia

Мужчина по имени Саймон Доранте-Дэй утверждает, что является внебрачным сыном британского принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Британец намерен обратиться в суд, чтобы отстоять свои интересы.

Доранте-Дэй в беседе с журналистами сообщил, что "тайну рождения" раскрыла ему его бабушка по имени Уинфред Боуден, которая якобы служила при королевском дворе. По словам женщины, Саймона отдали на воспитание в ее семью.

Репортеры выяснили, что мужчина действительно был усыновлен, а имена его настоящих родителей странным образом исчезли абсолютно из всех регистрационных записей. Более того, начало романа принца и Камиллы началось за год до появления Доранте-Дэй на свет, причем за несколько месяцев до его рождения Паркер-Боулз перестала появляться на публике. Еще одним фактом в пользу того, что Саймон действительно является внуком Елизаветы II является информация о том, что в то же время королева Великобритании надолго отправила Чарльза в Австралию.

Саймон хочет, чтобы принц признал их родство. В противном случае британец намерен обратиться в суд.

ЕТ

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