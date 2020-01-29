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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Трамп планирует сократить военный контингент США в Ираке

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Трамп планирует сократить военный контингент США в Ираке
президент США Дональд Трамп, White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в среду, 29 января, сделал резонансное заявление. Политик сообщил о намерении сократить военный контингент США на территории Ирака.

По словам Трампа, американские власти уже снизили число своих военнослужащих в Ираке до 5 тысяч и планируют сокращать их количество в дальнейшем.

Напомним, ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала, чтобы американский лидер прекратил "ненужные провокации" в отношении Ирана, а также обеспечил безопасность военных Соединенных Штатов на территории Ирака.

ЕТ

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