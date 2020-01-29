Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Совфеде оценили призыв президента Германии не превращать историю в оружие политики

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили призыв президента Германии не превращать историю в оружие политики
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался о призыве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не превращать историю в оружие политики.

Цеков счел это заявление здравым и правильным, а также созвучным с позицией России. Сенатор выразил надежду на то, что к словам Штайнмайера прислушаются руководители других стран Европейского Союза. "В ЕС не все государства одиозны, как Польша", – заметил политик

Сергей Цеков уточнил, что политизация исторических событий, в частности, наносит вред тем странам, которые фальсифицируют факты.

ЕТ

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил…

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…

//новости ан