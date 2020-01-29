В Совфеде оценили призыв президента Германии не превращать историю в оружие политики

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался о призыве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не превращать историю в оружие политики.
Цеков счел это заявление здравым и правильным, а также созвучным с позицией России. Сенатор выразил надежду на то, что к словам Штайнмайера прислушаются руководители других стран Европейского Союза. "В ЕС не все государства одиозны, как Польша", – заметил политик
Сергей Цеков уточнил, что политизация исторических событий, в частности, наносит вред тем странам, которые фальсифицируют факты.