В Совфеде оценили призыв президента Германии не превращать историю в оружие политики

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29 января 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался о призыве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не превращать историю в оружие политики.

Цеков счел это заявление здравым и правильным, а также созвучным с позицией России. Сенатор выразил надежду на то, что к словам Штайнмайера прислушаются руководители других стран Европейского Союза. "В ЕС не все государства одиозны, как Польша", – заметил политик

Сергей Цеков уточнил, что политизация исторических событий, в частности, наносит вред тем странам, которые фальсифицируют факты.