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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Президент Германии предостерег мир от переписывания истории

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Президент Германии предостерег мир от переписывания истории
президент Германии Штайнмайер, Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках выступления бундестаге в среду, 28 января, предостерег от переписывания истории нацистских преступлений, а также от превращения ее "в оружие".
 
Сегодня в бундестаге прошел "час памяти", приуроченный к 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц).
 
Штайнмайер призвал к противостоянию "инструментализации памяти". По его мнению, написание истории ни в коем случае не должно вестись под кнутом политики – для данного процесса требуются свобода и открытый обмен информацией между специалистами.
ЕТ

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