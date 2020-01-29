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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: Lufthansa планирует отменить все рейсы в Китай из-за коронавируса

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bild

СМИ: Lufthansa планирует отменить все рейсы в Китай из-за коронавируса
самолет компании Lufthansa, pixabay.com

В СМИ в среду, 29 января, появилась информация о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa планирует отменить перелеты в Китай в связи с распространением пневмонии, которую вызывает вирус 2019-nCoV.

Как сообщает издание Bild, ссылаясь на собственные источники, данная мера может быть принята уже с 9 февраля. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, к настоящему моменту количество жертв пневмонии, вызванной коронавирусом из Китая, превысило 130 человек. Заболели более 6 тысяч человек. Новый вирус выявлен уже в 15 странах. Каждый день появляется информация о новых случаях заболевания.

ЕТ

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