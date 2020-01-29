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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пентагон анонсировал в 2020 году испытания четырех гиперзвуковых ракет

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Пентагон анонсировал в 2020 году испытания четырех гиперзвуковых ракет
Пентагон, pixabay.com
В Пентагоне утром в среду, 29 января, сообщили, что Соединенные Штаты Америки до конца текущего года намерены провести четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет в рамках военной программы.
 
Соответствующую информацию ранее предоставило агентство Bloomberg, которое уточнило, что данные ракеты способны двигаться со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука. Кроме того, они могут маневрировать.
 
Как напоминает Радио Sputnik, в последние несколько лет США активно занимаются созданием гиперзвуковых ракет. В частности, в 2018 году, американские военнослужащие приступили к разработке ARRW класса "воздух – земля". В то же время началось создание гиперзвуковой ракеты HCSW дальнего радиуса действия, предназначенной для Военно-воздушных сил.
ЕТ

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