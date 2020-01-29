Пентагон анонсировал в 2020 году испытания четырех гиперзвуковых ракет

В Пентагоне утром в среду, 29 января, сообщили, что Соединенные Штаты Америки до конца текущего года намерены провести четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет в рамках военной программы.

Соответствующую информацию ранее предоставило агентство Bloomberg, которое уточнило, что данные ракеты способны двигаться со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука. Кроме того, они могут маневрировать.