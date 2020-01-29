В США приписали освобождение Освенцима американским солдатам, а не советской армии

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29 января 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов в Дании опубликовало сообщение о том, что американские солдаты вместо красноармейцев освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в 1945 году. После представители ведомства принесли извинения, но текст менять или удалять не стали.

«Вчера мы случайно написали, что американские войска освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау. Он был конечно же освобожден советскими войсками», - написала дипмиссия в Twitter.

В посольстве отметили, что признают важный вклад союзников в победу во Второй мировой войне и чтят память более 6 млн погибших евреев во время Холокоста.

При этом посольство России в США назвало ранее опубликованное сообщение «бесстыдным переписыванием истории Второй мировой войны».