Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В США приписали освобождение Освенцима американским солдатам, а не советской армии

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

В США приписали освобождение Освенцима американским солдатам, а не советской армии
Фото: pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов в Дании опубликовало сообщение о том, что американские солдаты вместо красноармейцев освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в 1945 году. После представители ведомства принесли извинения, но текст менять или удалять не стали. 

«Вчера мы случайно написали, что американские войска освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау. Он был конечно же освобожден советскими войсками», - написала дипмиссия в Twitter.

В посольстве отметили, что признают важный вклад союзников в победу во Второй мировой войне и чтят память более 6 млн погибших евреев во время Холокоста.

При этом посольство России в США назвало ранее опубликованное сообщение «бесстыдным переписыванием истории Второй мировой войны».

БА

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего года. Соответствующая версия содержится в материале, опубликованном на страницах СМИ.

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Станислав Садальский поднялся на защиту певицы Ирины Отиевой, которую в телевизионном шоу Андрея Малахова назвали алкоголичкой. По словам Садальского, талантливая, умная…

//новости ан

//новости ан

Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности. «Мы категорически не приемлем, когда звучат заявления, перечеркивающие память…

Мифы о том, что Гитлеру удалось бежать в Южную Америку и прожить там долгие годы, развенчивает вещественное доказательство в виде черепов фюрера и его любовницы Евы Браун…

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства…