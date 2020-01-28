Китайские власти ввели строгий запрет на торговлю дикими животными

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28 января 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции китайские власти ввели строжайший запрет на торговлю дикими животными. Есть подозрение, что они могут быть источником вируса.

«Любая торговля дикими животными строго запрещается в таких местах, как рынки, супермаркеты, рестораны, а также через сеть электронной торговли. Хозяйства, уличенные в нарушении этого постановления, будут закрываться, а их владельцы – лишаться лицензий на работу. В случае серьезных нарушений виновные будут передаваться в руки полиции для начала уголовного преследования», - гласит циркуляр Государственного управления по регулированию рынка, Минсельхоза и Государственного управления по делам лесов и лугов.

Этим же постановлением на всех фермах, занимающихся разведением диких животных, вводится карантин, включающий запрет на их транспортировку. Документ был принят после того как ученые предположили, что источником вируса 2019-nCoV могут являться змеи и летучие мыши, использующиеся в пищу в некоторых китайских провинциях.

В интернете в последние дни широко распространяются ролики, иллюстрирующие все разнообразие экзотической китайской кухни. Причем некоторые блюда, считающиеся в Китае деликатесами, экзотичны до такой степени, что людям со слабым желудком и тонкой душевной организацией на это лучше даже не смотреть.

Китайские власти временно запретили продажу диких животных. Считается, что они могут быть источником распространения коронавируса.

Кухня Китая разнится в зависимости от региона. Местами есть в ней и особо непривычные для нас блюда.

Чувствительным людям смотреть с осторожностью! pic.twitter.com/3YubFDVRsc — Москва 24 (@infomoscow24) January 26, 2020

Ранее сообщалось, что китайские ученые продвинулись вперед в вопросе установления источника нового коронавируса.