Китайские ученые предположили, что стало источником нового коронавируса

//Здоровье 13+

26 января 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Китайские ученые сделали шаг вперед в вопросе установления возможного источника нового типа коронавируса, от которого в настоящий момент погибло несколько десятков человек.

«В 33 из 585 проб, взятых из среды на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане, была обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса, ученым также удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус», - заявляют китайские СМИ.

Отмечается, что 93% всех положительных проб оказались взяты в западной части рынка, где торгуют дикими животными. Предполагается, что эпидемия коронавируса связана именно с дикими животными.