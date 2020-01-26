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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Китайские ученые предположили, что стало источником нового коронавируса

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Китайские ученые предположили, что стало источником нового коронавируса
Фото: pixabay.com

Китайские ученые сделали шаг вперед в вопросе установления возможного источника нового типа коронавируса, от которого в настоящий момент погибло несколько десятков человек.

«В 33 из 585 проб, взятых из среды на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане, была обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса, ученым также удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус», - заявляют китайские СМИ.

Отмечается, что 93% всех положительных проб оказались взяты в западной части рынка, где торгуют дикими животными. Предполагается, что эпидемия коронавируса связана именно с дикими животными.

АБ

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