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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Пекине сообщили, как коронавирус повлияет на жизнь города

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В Пекине сообщили, как коронавирус повлияет на жизнь города
Фото: pixabay.com

Замглавы комитета Пекина по вопросам транспорта Жэнь Жунцзюнь рассказал, как изменится жизнь в городе из-за распространения короновируса. Ранее в городе и нескольких других регионах объявили наивысший уровень реагирования на ЧС в связи с распространением болезни.

«В настоящее время транспортное сообщение Пекина с другими регионам в целом работает в штатном режиме, Пекин не закрытый город и не будет закрыт. В последние несколько дней для усиления работы по недопущению распространения эпидемии, были приняты необходимые меры», - заверил Жунцзюнь.

Согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом приближается к двум тысячам человек. Несколько десятков погибли от опасного заболевания.

АБ

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