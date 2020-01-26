В Пекине сообщили, как коронавирус повлияет на жизнь города

Замглавы комитета Пекина по вопросам транспорта Жэнь Жунцзюнь рассказал, как изменится жизнь в городе из-за распространения короновируса. Ранее в городе и нескольких других регионах объявили наивысший уровень реагирования на ЧС в связи с распространением болезни.
«В настоящее время транспортное сообщение Пекина с другими регионам в целом работает в штатном режиме, Пекин не закрытый город и не будет закрыт. В последние несколько дней для усиления работы по недопущению распространения эпидемии, были приняты необходимые меры», - заверил Жунцзюнь.
Согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом приближается к двум тысячам человек. Несколько десятков погибли от опасного заболевания.