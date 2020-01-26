В Пекине сообщили, как коронавирус повлияет на жизнь города

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26 января 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Замглавы комитета Пекина по вопросам транспорта Жэнь Жунцзюнь рассказал, как изменится жизнь в городе из-за распространения короновируса. Ранее в городе и нескольких других регионах объявили наивысший уровень реагирования на ЧС в связи с распространением болезни.

«В настоящее время транспортное сообщение Пекина с другими регионам в целом работает в штатном режиме, Пекин не закрытый город и не будет закрыт. В последние несколько дней для усиления работы по недопущению распространения эпидемии, были приняты необходимые меры», - заверил Жунцзюнь.

Согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом приближается к двум тысячам человек. Несколько десятков погибли от опасного заболевания.