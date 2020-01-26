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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Китае пытаются установить источник происхождения коронавируса

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Китае пытаются установить источник происхождения коронавируса
Фото: pixabay.com

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй сообщил, что пока ученые не могут установить источник происхождения нового коронавируса. В ведомстве отметили, что он кардинально отличается от предыдущих типов.

«Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку», - заявил глава ведомства, отметив, что его распространение усиливается и число зараженных будет увеличиваться.

При этом специалисты выяснили, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Сейчас в Китае запретили продажу и перевозку диких животных и их мяса.

Ране в Китае назвали инкубационный период нового вируса. 

БА

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