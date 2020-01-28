Си Цзиньпин пообещал главе ВОЗ победить коронавирус

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28 января 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Си Цзиньпин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин 28 января в Доме народных собраний в Пекине встретился с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Си Цзиньпин уверен, что распространяющийся в стране и за ее пределами новый тип коронавируса удастся победить. Об этом он заявил лично Гебрейесусу. В связи со вспышкой вируса глава ВОЗ сейчас находится в Китае.

Гебрейесус, в свою очередь, высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома вируса и направленную на недопущение его распространения серию мер, отметив готовность ВОЗ к предоставлению необходимой помощи.

Также Си Цзиньпин выступил с заявлением по ситуации с коронавирусом во вторник на национальном телевидении Китая: "Вирус - это дьявол, но он от нас не спрячется… Китай уверен в своей победе над вирусом", - заявил он.

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