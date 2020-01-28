В Адыгее госпитализировали женщину, побывавшую в Китае

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28 января 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Майкопе госпитализировали девушку с симптомами ОРВИ. Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Сергей Завгородний рассказал, что девушка, побывавшая в Китае, обратилась к медикам.

В республиканском управлении Роспотребнадзора заверяют, что у женщины наблюдаются лишь симптомы, типичные для ОРВИ, так что не предполагается, что она столкнулась с новым коронавирусом. Но все же поместили ее в карантин.

"Так как она недавно вернулась из Китая, ее поместили в отдельный бокс. Мы ее наблюдаем, никаких оснований, что у нее коронавирусная инфекция, у нас нет", - сообщил сегодня министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Управление Роспотребнадзора по Адыгее совместно с Центром гигиены и эпидемиологии уже провело обучающий семинар по профилактике и процедуре проведения лабораторного обследования больных с подозрением на коронавирус.

Ранее сегодня, как уже сообщали АН, в Воронеже также госпитализировали двух пациентов с подозрением на новый тип смертельного коронавируса. Речь идет о 55-летней женщине и 35-летнем мужчине. Они недавно вернулись из КНР.