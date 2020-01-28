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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Двоих человек с подозрением на коронавирус госпитализировали в Воронеже

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Двоих человек с подозрением на коронавирус госпитализировали в Воронеже
фото: pixabay.com

Во вторник в Воронеже госпитализировали двух пациентов с подозрением на новый тип смертельного коронавируса. Речь идет о 55-летней женщине и 35-летнем мужчине. Они недавно вернулись из КНР.

По словам источника, женщина четыре дня назад прилетела из Китая: "Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее". Как отмечается, схожая ситуация была и с мужчиной.

Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил журналистам данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, во вторник, 28 января, в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ.

Сейчас оба пациента находятся в инфекционном боксе одной из воронежских больниц с отдельными входами в каждую палату, добавили в пресс-центре. Добавим, результаты анализов будут известны в течение трех дней.

Ранее в Пензе был госпитализирован гражданин Китая. Его доставили в пензенский центр специализированных видов помощи с подозрением на коронавирус, сообщила главный внештатный инфекционист областного министерства здравоохранения.

АС

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