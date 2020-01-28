Мэр изолированного из-за коронавируса Уханя заявил об отставке

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28 января 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

Мэр Уханя Чжоу Сяньван намерен подать в отставку в знак признания вины перед жителями города. Об этом он заявил в показанном во вторник интервью Центральному китайскому телевидению (CCTV).

Сяньван заявил, что готов уйти со своего поста, если предпринятые им решения и меры по закрытию города в целях предотвращения дальнейшего распространения нового типа коронавируса вызовут недовольство населения.

Говоря о карантине, введенном в Ухане из-за угрозы распространения инфекции, он отметил, что это небывалое решение: "Мы закрыли город, чтобы сдержать вирус, но боюсь, тем самым заработали себе плохую историческую репутацию".

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории Китая начались массовые волнения среди населения. В городе Тайюань на улицы вышли таксисты.