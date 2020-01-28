На фоне вспышки коронавируса в Китае начались волнения

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28 января 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Китайская угроза

Китай. Фото: Yu Fangping / Utuku/Ropi

На фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции нового типа в Китае начались волнения. В городе Тайюань на улицы вышли таксисты.

Китайские таксисты вышли на улицы в городе Тайюань, провинция Шаньси. Они требуют отмены постановления о приостановке работы общественного транспорта и такси в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Это постановление фактически оставило таксистов без работы, и значит – без средств существования. Поэтому, несмотря на опасность заражения, водители готовы продолжать работать.

Первые волнения в Китае. Водители в городе Тайюань вышли на улицу и требуют отмены постановления о приостановке движения общественного транспорта и такси для предотвращения распространения коронавируса. Водители одни из первых финансово пострадали от вспышки вируса. pic.twitter.com/vbF7q3VS51 — Iurie Iurie (@IuriiIurie) January 28, 2020

Ранее сообщалось, что некоторые граждане КНР в попытке защититься от коронавируса начали носить на голове пластиковые бутылки.