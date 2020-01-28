Жители Китая, пытаясь защититься от коронавируса, носят на голове пластиковые бутылки

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28 января 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: t.me/daokedao

китайские врачи, Xiao Yijiu/XinHua

Попытки жителей Китая защититься от пневмонии, которую вызывает коронавирус, доходят до абсурда. Некоторые граждане страны носят на голове пластиковые бутылки, чтобы не допустить контакта с бактериями.

Фотография, на которой можно увидеть жителей Китая с пятилитровыми пластиковыми бутылками из-под воды на головах, появилась сегодня в Telegram. Отмечается, что на снимке с этим "аксессуаром" запечатлены не только взрослые, но и ребенок.

Напомним, к настоящему моменту коронавирус унес жизни 106 человек. Известно, что заболели более 4 тысяч человек.