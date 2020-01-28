В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса

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28 января 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая. Ждать осталось недолго.

По словам специалиста, пик распространения нового, смертельного типа коронавируса наступит через семь-десять дней. Впрочем, Наньшань также отметил, что, в целом, точные сроки сейчас довольно трудно предсказать.

"Хотя, я думаю, что пик наступит где-то в течение одной недели - десяти дней, но не будет масштабного роста распространения", - цитирует слова Чжуна Наньшаня РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По его словам, на сегодняшний день у ученых еще нет ни одного полностью целевого лекарственного препарата, способного вылечить заболевших коронавирусом, однако медики уже придумали немало решений.

Ранее АН сообщали, что ФАС проверит рекламу "Арбидола" из-за коронавируса. Причина в том, что компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.