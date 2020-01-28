Посольство КНР в Дании потребовало извинений за карикатуру о коронавирусе

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28 января 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Посольство КНР в Дании

Pixabay.com

Посольство КНР в Дании негативно отреагировало на «коронавирусную» карикатуру, опубликованную в издании Jyllands-Posten, и потребовало извиниться перед китайским народом.

Официальный представитель посольства КНР в Дании, комментируя скандальную публикацию, заострил внимание на том, что она появилась в тот момент, когда правительство и народ Китая делают все возможное в такой чрезвычайной ситуации при поддержке международного сообщества. «В это время Jyllands-Posten опубликовала «сатирический рисунок» Нильса Бо Бойсена, который является оскорблением для Китая и задевает чувства китайского народа», - указано в официальном заявлении.

Vrede kinesere: »Vi står overfor en alvorlig humanitær katastrofe, så kommer JP med sådan en respektløs tegning« https://t.co/V3NLXa190u pic.twitter.com/TwgJb2Sxdl — Jyllands-Posten (@jyllandsposten) January 28, 2020

Эта карикатура «без всякого сочувствия и сопереживания пересекла нижнюю границу цивилизованного общества и этическую границу свободы слова и оскорбила человеческую совесть», - считают в посольстве КНР в Дании. Китайские дипломаты также потребовали у автора карикатуры и опубликовавшего ее издания извиниться перед китайским народом, противостоящим распространению опасной инфекции.

По последним данным, количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 106 человек. Заражение подтверждено у 4578 человек, еще 6973 находятся под подозрением.

Ранее в московском храме Святителя Николая в Голутвине прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса.