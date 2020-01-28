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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве прошёл молебен о спасении от коронавируса

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Москве прошёл молебен о спасении от коронавируса
Фото: pixabay.com

В столичном храме Святителя Николая в Голутвине прошёл молебен о спасении от эпидемии коронавируса, рассказал православный активист Кирилл Фролов. В храме располагается патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

«Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай», - сообщил Фролов. Он также отметил, что на молебне присутствовало более 60 китайцев.

Ранее стало известно, что в Китае коронавирусом заразилось более 4,5 тысяч человек, свыше сотни погибли из-за болезни.

АБ

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