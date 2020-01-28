Эксперт напомнил про американский грипп-убийцу, который страшнее коронавируса

Российский политолог и востоковед Дмитрий Косырев на волне сообщений о китайском коронавирусе напомнил о гриппе из США, который может оказаться куда более опасным заболеванием.
Косырев в качестве примера привел статистику, согласно которой в Америке эпидемия гриппа подкосила 15 миллионов человек, 8200 из которых скончались. Он подчеркнул, что заболевшие есть в каждом штате.
При этом эксперт отметил, что опасность китайского коронавируса нельзя преуменьшать. «Болезнь выглядит действительно опасной, и уже только в силу ее новизны и непредсказуемости предосторожности не могут быть излишними», - считает он.