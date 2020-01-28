«Халва» от премьера Республики Армения Пашиняна

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28 января 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, globallookpress.com, © Gevorg Ghazaryan

Новогодняя ночь – время волшебства. Вот и премьер-министр Армении решил стать для сограждан настоящим волшебником. Хотя бы на словах. На площади Республики в Ереване он сделал ряд заявлений, которые, по сути, являются лукавством.

Например, Пашинян заявил, что по итогам прошлого года в Армении зафиксирован самый большой экономический рост не только в СНГ, но и Европе в целом. А через несколько дней он написал в Фейсбуке, что по ВВП на душу населения Армения уже опередила Грузию и Азербайджан.

Это слишком явное преувеличение опровергают и внутри страны, и за рубежом.

А 10 января 2020 года точку в этом споре поставила министр экономики и устойчивого развития Грузии: «Это неверная оценка, поскольку здесь не были учтены элементарные методологические вопросы».

Следующее сомнительное заявление можем увидеть в новогоднем послании Никола Пашиняна: «С мая 2018 года в Армении появилось около 84 тысяч новых рабочих мест, число безработных резко сокращается. Более того, сегодня в Армении существуют тысячи вакансий».

Это тоже не соответствует действительности. Хотя бы потому, что речь идет не о создании новых рабочих мест, а о регистрации существующих теневых, что произошло не в полном объеме, а только в определенной части.

Никол Пашинян также преувеличил относительно сотни миллионов долларов инвестиций, отметив: «После революции сотни миллионов долларов поступают в Республику Армения».

Непонятно, о каких сотнях миллионов говорит премьер-министр, когда даже официальная статистика указывает, что было зафиксировано падение уровня инвестиций в Армении после «революции».

Мало того, ни одна более или менее серьезная инвестиционная программа не была запущена при правлении новых властей. Это наглядно показывает, как изменилась инвестиционная привлекательность Армении после известных апрельско-майских событий.

И если более внимательно посмотреть, то можно увидеть еще несколько тем, в которых «волшебник» Пашинян приукрашивает существующую реальность. Но недаром существует поговорка: сколько не говори «халва», во рту слаще не станет.