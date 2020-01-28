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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Для заражения коронавирусом достаточно двух метров

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рен-ТВ

Для заражения коронавирусом достаточно двух метров
Фото: Pixabay

Заразиться новым коронавирусом, который передается от человека человеку воздушно-капельным путем, можно с расстояния двух метров.

Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван. Он добавил, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, но существует вероятность заражения и контактным путем.

Ли Синван призвал всех жителей страны носить защитные маски и максимально сократить количество близких контактов.

По последним данным число зараженных новым видом коронавируса составляет 4537 человек, 106 больных умерли. Вирус был выявлен в 14 странах мира.

ДВа

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