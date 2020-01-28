Для заражения коронавирусом достаточно двух метров

Заразиться новым коронавирусом, который передается от человека человеку воздушно-капельным путем, можно с расстояния двух метров.
Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван. Он добавил, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, но существует вероятность заражения и контактным путем.
Ли Синван призвал всех жителей страны носить защитные маски и максимально сократить количество близких контактов.
По последним данным число зараженных новым видом коронавируса составляет 4537 человек, 106 больных умерли. Вирус был выявлен в 14 странах мира.