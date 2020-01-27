Двум российским морякам в Греции дали 395 лет тюрьмы

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27 января 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.tsargrad.tv

Фото: Pixabay

395 лет тюрьмы и 6 млн евро штрафа на двоих – суд в Греции вынес приговор по делу российских моряков, обвиняемых в перевозке нелегальных мигрантов.

В посольстве России в Греции отмечают, что местное законодательство в области перевозки нелегалов довольно жесткое. К тому же участились случаи преследования российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах, сообщает tsargrad.tv.

Сотрудники диппредставительства поддерживают контакт с моряками, но возможности посольства в данной области сильно ограничены.

Платона Давыдова и Антона Каррамова задержали в июне прошлого года. По рассказам самих моряков, им предложили перевозить турецких туристов в Италию. Однако во время первого же рейса судно попало в шторм и сошло с курса, прибившись к берегам Родоса. На борту судна находилось 62 человека, которых определили как нелегальных трудовых мигрантов. Первоначально россиянам грозило до 600 лет тюрьмы.