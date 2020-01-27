Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Двум российским морякам в Греции дали 395 лет тюрьмы

, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.tsargrad.tv

Двум российским морякам в Греции дали 395 лет тюрьмы
Фото: Pixabay

395 лет тюрьмы и 6 млн евро штрафа на двоих – суд в Греции вынес приговор по делу российских моряков, обвиняемых в перевозке нелегальных мигрантов.

В посольстве России в Греции отмечают, что местное законодательство в области перевозки нелегалов довольно жесткое. К тому же участились случаи преследования российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах, сообщает tsargrad.tv.

Сотрудники диппредставительства поддерживают контакт с моряками, но возможности посольства в данной области сильно ограничены.

Платона Давыдова и Антона Каррамова задержали в июне прошлого года. По рассказам самих моряков, им предложили перевозить турецких туристов в Италию. Однако во время первого же рейса судно попало в шторм и сошло с курса, прибившись к берегам Родоса. На борту судна находилось 62 человека, которых определили как нелегальных трудовых мигрантов. Первоначально россиянам грозило до 600 лет тюрьмы.

ДВа

//картина дня

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…

//новости ан

После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов…

//новости ан

Появляются видео с места крушения самолета Bombardier E-11A, якобы принадлежащего ВВС США. Движение запрещенной в России организации «Талибан» взяло ответственность…

//новости ан

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой…

//новости ан

//новости ан

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. И ситуация только…

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй…