В Греции арестован подозреваемый в угоне самолета в 1985 году

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21 сентября 2019, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Правоохранительные органы Греции арестовали авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году. Об этом сегодня сообщило управление полиции Южной части Эгейского моря.

Данные об этом человеке содержатся в европейском ордере на арест, выданном германскими властями в связи с его причастностью к террористическим актам, делу об угоне самолета в 1985 году, а также похищениям людей в 1987-м.

По данным полиции, 14 июня 1985 года террористы захватили самолет, следовавший из Афин в Рим. В течение 17 дней восемь членов экипажа и 145 пассажиров удерживали террористы. При захвате лайнера был убит морской пехотинец США.

Злоумышленник был задержан в четверг, 19 сентября, на острове Миконос, ему были предъявлены обвинения. Суд принял решение арестовать преступника, в настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции в Германию.