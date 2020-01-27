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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Версия: Пилот вертолета Коби Брайнта пытался спасти людей на земле

, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента

Версия: Пилот вертолета Коби Брайнта пытался спасти людей на земле
Фото: Инстаграм Коби Брайанта.

Пилот вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта Ара Зобаян, понимая, что терпит крушение, мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города. Такую версию выдвинул  журналист Джейсон Уитли.

Он изучил траекторию полета вертолета и предположил, что пилот попытался обогнуть город Глендейл, чтобы вертолет не упал на жилые дома.

О гибели Брайнта стало известно 26 января. Все девять пассажиров, находившихся на борту, погибли. Среди них была 13-летняя дочь баскетболиста и ее партнерши по баскетбольной команде.

Коби Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» и остается одним из самых лучших игроков НБА за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме этого, он дважды выигрывал Олимпийские игры.

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ДВа

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