Папа Римский призвал помнить о трагедии Холокоста

//В мире 13+

27 января 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Giuseppe Ciccia

В Ватикане Папа Римский Франциск обратился ко всем верующим с призывом никогда не забывать об ужасной трагедии Холокоста. Он попросил вспомнить тех, кто стал жертвами нацистских лагерей.

«Если мы потеряем память, мы уничтожим будущее. Путь годовщина Холокоста, неописуемой жестокости, о которой человечество узнало 75 лет назад, станет призывом остановиться, помолчать и вспомнить. Это нужно нам, чтобы не стать безразличными», - написал Папа Римский в соцсети в Международный день памяти жертв Холокоста.

Понтифик отметил, что каждый должен помнить об этой ужасной трагедии, чтобы избежать повторения подобного в будущем.