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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Папа Римский призвал помнить о трагедии Холокоста

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Папа Римский призвал помнить о трагедии Холокоста
Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Giuseppe Ciccia

В Ватикане Папа Римский Франциск обратился ко всем верующим с призывом никогда не забывать об ужасной трагедии Холокоста. Он попросил вспомнить тех, кто стал жертвами нацистских лагерей.

«Если мы потеряем память, мы уничтожим будущее. Путь годовщина Холокоста, неописуемой жестокости, о которой человечество узнало 75 лет назад, станет призывом остановиться, помолчать и вспомнить. Это нужно нам, чтобы не стать безразличными», - написал Папа Римский в соцсети в Международный день памяти жертв Холокоста.

Понтифик отметил, что каждый должен помнить об этой ужасной трагедии, чтобы избежать повторения подобного в будущем.

АБ

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