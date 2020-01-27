Девушка не мыла голову восемь лет и рассказала, каково это

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27 января 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Девушка-подросток из Северной Каролины призналась, что восемь лет назад перестала мыть голову шампунем. Она поделилась ощущениями и рассказала, как пришла к такому решению.

16-летняя Пэйдж Гозон рассказала, что в детстве родители каждый день заставляли её мыть голову, а потому отказ от шампуня в первую очередь начинался как акт протеста. «Изначально это было протестом. Мне было очень скучно. Но потом стало интересно», - сказала девушка.

Она отметила, что через год привыкла жить без химических средств для волос. Гозон рассказала, что чтобы волосы выглядели чистыми, она споласкивает их водой и убирает лишний жир при помощи детской присыпки. Девушка подчеркнула, что при таком уходе волосы стали расти гораздо быстрее.