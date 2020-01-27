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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Украинский националист вслед за Качиньским предъявил России свой счет

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Олега Тягнибока

Украинский националист вслед за Качиньским предъявил России свой счет
Олег Тягнибок. Фото: Геннадий Минченко/ZUMAPRESS.com

Лидер признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок возмутился, почему Украина до сих пор, вслед за Польшей и Прибалтикой, не потребовала от России компенсаций.

Как известно, Украина принадлежит к ряду тех квазигосударств, которые с упорством, достойным лучшего применения, пытаются заставить Россию «платить и каяться». В этот раз украинский националист, вдохновившись недавним заявлением польского политика Ярослава Качиньского, потребовавшего от России возмещения ущерба за Вторую мировую войну, составил свой счет.

«Московия должна нам как никому. И не только за Вторую мировую. А за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев. За украденные из Сбербанка сбережения, за причитающиеся нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. За уничтоженный Донбасс, оккупированный Крым и их восстановление», - перечислил Тягнибок в своем телеграмм-канале.

Вместе с этим Тягнибок обвинил действующую власть страны в том что она, «вместо того чтобы бороться с врагом, продолжает заигрывать с ним и даже наращивает торговые отношения», и пообещал, что «украинцы возьмут свое, пусть и не сейчас, не с этой властью». При этом так называемый политик почему-то стыдливо умолчал о том факте, что после распада СССР Россия, как его правопреемница, приняла на себя долговые обязательства всех бывших республик Советского Союза, в том числе и Украины.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия и Германия должны выплатить Польше компенсацию за ущерб во время Второй мировой войны.

ЛЧ

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