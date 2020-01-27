Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии. Посольство выясняет наличие россиян на борту

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27 января 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал афганской армии, заявил РИА Новости источник. Ранее сообщалось, что это был пассажирский лайнер афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як. Ранее также сообщалось, что район авиакатастрофы находится под контролем радикального движения "Талибан" (запрещено в России). По данным телеканала Ariana News, разбившийся самолет - пассажирский. Предположительно, он направлялся из Герата в Кабул.

Однако позже исполнительный директор авиакомпании Мирвайс Мирзаквал опроверг информацию, что разбившийся самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines. "Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в Газни в полдень. Нет информации о жертвах", - сообщил источник.

Сейчас посольство России выясняет информацию о наличии наших граждан на борту разбившегося в Афганистане самолета.