В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолёт. По предварительным данным на его борту находились более 100 человек

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Afghan Airlines, который направлялся из города Герат в Кабул. По предварительным данным, на его борту могло находиться до 83 человек, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что инцидент произошел в районе Дех Як провинции Газни.
Газета Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядов движения "Талибан" (запрещено в многих странах, в том числе и в России).
Обстоятельства происшествия выясняются. На место происшествия будут направлены бойцы спецназа.