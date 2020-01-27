В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолёт. По предварительным данным на его борту находились более 100 человек

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27 января 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: AFP 2019 / Mandel Ngan

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Afghan Airlines, который направлялся из города Герат в Кабул. По предварительным данным, на его борту могло находиться до 83 человек, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что инцидент произошел в районе Дех Як провинции Газни.

Газета Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядов движения "Талибан" (запрещено в многих странах, в том числе и в России). Обстоятельства происшествия выясняются. На место происшествия будут направлены бойцы спецназа.