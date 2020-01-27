Авиакомпания Afghan Airlines опровергла информацию о крушении пассажирского самолета в Газни

Представитель национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines днем в понедельник, 27 января, опроверг поступившую ранее информацию о крушении пассажирского лайнера в провинции Газни.
Подчеркивается, что исполняющий обязанности директора компании Мирваз Мирзаквал сегодня заявил, что данные о крушении самолета этого перевозчика в провинции Газни не соответствуют действительности. Других подробностей пока не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что лайнер компании Ariana Afghan Airlines разбился. На борту самолета якобы находились 110 человек.