Авиакомпания Afghan Airlines опровергла информацию о крушении пассажирского самолета в Газни

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27 января 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

Представитель национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines днем в понедельник, 27 января, опроверг поступившую ранее информацию о крушении пассажирского лайнера в провинции Газни.

Подчеркивается, что исполняющий обязанности директора компании Мирваз Мирзаквал сегодня заявил, что данные о крушении самолета этого перевозчика в провинции Газни не соответствуют действительности. Других подробностей пока не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что лайнер компании Ariana Afghan Airlines разбился. На борту самолета якобы находились 110 человек.