Отец Меган Маркл утверждает, что его дочь и зять навредили Елизавете II

Отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл сделал очередное резонансное заявление. Мужчина утверждает, что его дочь и принц Гарри нанесли серьезный вред королеве Великобритании Елизавете II.
Томас Маркл заявил, что он был обескуражен, узнав о решении Меган и Гарри отказаться от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми.
Мужчина уверен, что в будущем из-за герцога и герцогини Сассекских у семьи монархов могут быть большие проблемы. Отец Меган, однако, добавил, что по-прежнему очень любит свою дочь и скучает по ней, а также жалеет о том, что она стала такой отчужденной.