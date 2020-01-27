Отец Меган Маркл утверждает, что его дочь и зять навредили Елизавете II

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27 января 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

принц Гарри и герцогиня Меган, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл сделал очередное резонансное заявление. Мужчина утверждает, что его дочь и принц Гарри нанесли серьезный вред королеве Великобритании Елизавете II.

Томас Маркл заявил, что он был обескуражен, узнав о решении Меган и Гарри отказаться от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми.

Мужчина уверен, что в будущем из-за герцога и герцогини Сассекских у семьи монархов могут быть большие проблемы. Отец Меган, однако, добавил, что по-прежнему очень любит свою дочь и скучает по ней, а также жалеет о том, что она стала такой отчужденной.