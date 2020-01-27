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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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The Guardian: имя "Меган Маркл" стало английским глаголом

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ELLE

The Guardian: имя
фото: Меган Маркл, Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Английское СМИ The Guardian предлагает использовать имя герцогини Сассекской Меган Маркл в качестве глагола. При этом источник придумал ему не самое приятное значение.

В издании сказано, что «Меган Маркл» можно использовать в значении «покидать токсичную среду, чтобы сберечь свое психическое здоровье». Кроме этого, «глагол» может описывать увольнение, нежелание видеться с друзьями, а также в ситуации, когда нужно избежать общества неприятного человека.

Отмечается, что в разговорном русском языке имя «Меган Маркл» можно использовать в выражениях: «показать Меган Маркл» или «друзья позвали меня на вечеринку, но я включила Меган Маркл, потому что не хочу, чтобы …все снова обсуждали мою личную жизнь».

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БА

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