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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Экстрасенс рассказал о будущем сына Меган Маркл и принца Гарри

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Экстрасенс рассказал о будущем сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: Instagram

Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал о судьбе членов королевской семьи - герцогов Сассекских после их отъезда в Канаду. Известно, что принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов, но оставили за ними звание герцогов.

"Не хочется употреблять термины «революция» или «революционер», но именно что-то подобное показывают карты. Но все это – в далеком будущем, в то время, когда Арчи уже отметит свое тридцатилетие. Вижу в нем дух диктатора, революционера. Но, опять же, в будущем", - отметил Кинжинов.

По его словам, маленький Арчи придет к власти, но, скорее всего, не через правонаследование, а за активное участие в политической жизни страны. Таролог добавил, что до этого сын герцогов Сассекских будет человеком духовным и творческим.

"Но все мы прекрасно помним об одном известном деятеле прошлого века, который должен был стать художником, а не диктатором, развязавшим одну из самых страшных войн в истории", - заключил он. 

 

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БА

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