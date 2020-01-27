31 января Польша подпишет договор о приобретении у США истребителей F-35

31 января Польша подпишет договор о приобретении у Соединенных Штатов Америки истребителей F-35. Соответствующую информацию предоставил в понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак.

Уточняется, что уже в грядущую пятницу в Демблине (польская авиабаза) будет подписан контракт на сумму 4,6 миллиарда долларов на покупку у США 32 истребителей пятого поколения F-35.