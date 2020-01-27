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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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31 января Польша подпишет договор о приобретении у США истребителей F-35

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

31 января Польша подпишет договор о приобретении у США истребителей F-35
флаг Польши, pixabay.com
31 января Польша подпишет договор о приобретении у Соединенных Штатов Америки истребителей F-35. Соответствующую информацию предоставил в понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак.
 
Уточняется, что уже в грядущую пятницу в Демблине (польская авиабаза) будет подписан контракт на сумму 4,6 миллиарда долларов на покупку у США 32 истребителей пятого поколения F-35.
 
Напомним, ранее госдепартамент и конгресс Соединенных Штатов одобрили продажу Польше военных самолетов. Польский министр национальной обороны в свою очередь отмечал, что две страны полностью завершат переговоры о покупке F-35 в январе 2020 года.
ЕТ

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