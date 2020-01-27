Николай Азаров: Россия уже заместила продукцию украинских стратегических предприятий своей

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27 января 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эксклюзивном интервью "Аргументам недели", что не может назвать ни одного крупного предприятия, которое за постмайданный период резко не уменьшило бы объёмы производства.



"Харьковский «Турбоатом» и ХТЗ, Одесский припортовый, днепропетровский «Южмаш», сумское НПО им. Фрунзе, николаевский «Заря»-«Машпроект», запорожский «Мотор Сич» и другие практически развалены. Харьковский завод им. Малышева не выпустил ни одного танка: в Киеве все время брякают, что идёт война, а занимаются лишь ремонтом старой техники, которой на Украине навалом. Остановились харьковский авиационный завод и авиазавод «Антонов» в Киеве, у которого, кстати, предлагают забрать громадные взлетно-посадочные площадки под строительство жилья! А он ведь был крупнейшим в мире предприятием по изготовлению грузоподъемных, широкофюзеляжных и среднемагистральных самолетов!", - говорит Азаров.



Политик предположил, что "даже если представить, что принято политическое решение, идиотский курс руководства Украины на конфронтацию ушёл в прошлое, и Украина решила восстанавливать полноценное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, возникает вопрос: нужен ли сейчас России, например, завод «Мотор Сич»? Нет, не нужен, потому что Россия уже освоила собственное производство, к примеру, вертолётных двигателей, которые раньше производились на этом украинском предприятии. И таким образом по всей линейке нашего прежнего сотрудничества мы выясним, что, оказывается, Россия уже заместила украинскую продукцию своей. Я не говорю, что этого не надо делать: это делать надо, потому что рано или поздно Украине придется восстанавливаться и находить свои ниши".



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".



