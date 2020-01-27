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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Монголия временно закрыла границу с Китаем

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Монголия временно закрыла границу с Китаем
флаг Монголии, pixabay.com

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что власти Монголии временно закрыли границу с Китаем. Это связано с угрозой распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Подчеркивается, что в настоящий момент на пограничных пропускных пунктах запрещено движение пешеходов и автомобилей.

К настоящему моменту число подтвержденных в Китае случаев заболевания превысило 2,7 тысячи человек. Количество жертв пневмонии составило 80 человек. Отмечается, что случаи заболевания были зафиксированы практически во всех районах страны.

ЕТ

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