Монголия временно закрыла границу с Китаем

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что власти Монголии временно закрыли границу с Китаем. Это связано с угрозой распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Подчеркивается, что в настоящий момент на пограничных пропускных пунктах запрещено движение пешеходов и автомобилей.

К настоящему моменту число подтвержденных в Китае случаев заболевания превысило 2,7 тысячи человек. Количество жертв пневмонии составило 80 человек. Отмечается, что случаи заболевания были зафиксированы практически во всех районах страны.