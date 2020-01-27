Количество жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось в 1,5 раза

Количество жертв нового коронавируса в Китае увеличилось в полтора раза за минувшие сутки. Соответствующую информацию предоставил в понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число умерших из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, достигло 80 человек. Общее количество заболевших составляет 2744 человек, причем состояние 461 пациента сейчас оценивается как тяжелое, а 51 гражданина уже выписали из больниц.