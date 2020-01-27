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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Количество жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось в 1,5 раза

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось в 1,5 раза
врач в Китае, Yuan Zheng/Utuku/Ropi
Количество жертв нового коронавируса в Китае увеличилось в полтора раза за минувшие сутки. Соответствующую информацию предоставил в понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
 
Согласно последним данным, число умерших из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, достигло 80 человек. Общее количество заболевших составляет 2744 человек, причем состояние 461 пациента сейчас оценивается как тяжелое, а 51 гражданина уже выписали из больниц.
 
Уточняется также, что восемь случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, пять – в Макао, а еще четыре - на Тайване.
ЕТ

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