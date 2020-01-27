Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом, но не раскрыл их суть

Роспотребнадзор по поручению правительства страны подготовил пакет мер, чтобы не допустить распространение нового коронавируса на территории России. Суть данных мер в ведомстве раскрывать не стали.

Уточняется, что постановление главного государственного санитарного врача России было разработано еще 24 января. В тексте определен перечень мероприятий по "недопущению распространения новой коронавирусной инфекции ". Дополнительной информации о документе пока не поступало.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали при планировании поездок за границу заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию, не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, а также употреблять исключительно бутилированную воду и термически обработанную пищу.