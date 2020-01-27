Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом, но не раскрыл их суть

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом, но не раскрыл их суть
лаборатория, pixabay.com
Роспотребнадзор по поручению правительства страны подготовил пакет мер, чтобы не допустить распространение нового коронавируса на территории России. Суть данных мер в ведомстве раскрывать не стали.
 
Уточняется, что постановление главного государственного санитарного врача России было разработано еще 24 января. В тексте определен перечень мероприятий по "недопущению распространения новой коронавирусной инфекции". Дополнительной информации о документе пока не поступало.
 
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали при планировании поездок за границу заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию, не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, а также употреблять исключительно бутилированную воду и термически обработанную пищу.
ЕТ

//картина дня

В мире

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что при нынешней власти у Киева «нет будущего». По его словам, украинский народ живет сейчас хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила…

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что самолет, следующий из Хабаровска в Москву, готовится к экстренной посадке. Данные меры были приняты из-за полученного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан