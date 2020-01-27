В Австралии зарегистрирован пятый случай заражения коронавирусом, ещё 10 человек под наблюдением

Стало известно об ещё одном случае заражения новым коронавирусом в Австралии. Отмечается, что это уже пятый случай, зафиксированный в стране.
Согласно источнику, диагноз подтвердился у 21–летней девушки из Китая. Уточняется, что зараженная прилетела прямым рейсом в Сидней из китайского города Ухань. Позже, заметив у себя симптомы, похожие на коронавирус, обратилась в местную больницу.
Ранее три случая заражения новым типом коронавируса были зарегистрированы в австралийском штате Новый Южный Уэльс и еще один - в Мельбурне. На данный момент под наблюдением находятся еще 10 человек, шесть из них в штате Новый Южный Уэльс и четыре – в Западной Австралии.