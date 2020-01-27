В Австралии зарегистрирован пятый случай заражения коронавирусом, ещё 10 человек под наблюдением

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27 января 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.com.au

Фото: pixabay.com

Стало известно об ещё одном случае заражения новым коронавирусом в Австралии. Отмечается, что это уже пятый случай, зафиксированный в стране.

Согласно источнику, диагноз подтвердился у 21–летней девушки из Китая. Уточняется, что зараженная прилетела прямым рейсом в Сидней из китайского города Ухань. Позже, заметив у себя симптомы, похожие на коронавирус, обратилась в местную больницу.

Ранее три случая заражения новым типом коронавируса были зарегистрированы в австралийском штате Новый Южный Уэльс и еще один - в Мельбурне. На данный момент под наблюдением находятся еще 10 человек, шесть из них в штате Новый Южный Уэльс и четыре – в Западной Австралии.