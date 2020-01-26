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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Германии считают необходимым криминализировать отрицание холокоста

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

В Германии считают необходимым криминализировать отрицание холокоста
Фото: pixabay.com

Глава МИД Германии Хайко Маас обратился к странам Евросоюза с призывом объединиться ради борьбы с антисемитизмом. Отдельное внимание он уделил криминализации отрицания холокоста и разработке общего плана просветительских работ.

Маас выразил мнение, что Германия должна оказаться «ролевой моделью в этой борьбе». При этом министр иностранных дел ФРГ отметил, что далеко не все страны выбрали уполномоченных по борьбе с антисемитизмом. Немецкий дипломат уверен, что для улучшения ситуации необходимо повысить безопасность иудейских учреждений, ввести уголовное преследование за антисемитскую деятельность, а также больше внимания уделять просвещению населения.

АБ

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