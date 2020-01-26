День независимости в Индии ознаменовался четырьмя взрывами

Взрывы четырех бомб произошли в Индии во время проведения праздничных мероприятий, посвященных национальному Дню Республики. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает телеканал NDTV.
Согласно данным индийской полиции, взрывы прогремели в промежутке между 8:15 и 8:25 утра (5:45 и 5:55 мск). При этом один из них произошел в непосредственной близости от полицейского участка, передает Радио Sputnik.
Полиция предполагает, что за терактами может стоять радикальная сепаратистская группировка "Объединенный фронт освобождения Ассама" (ULFA), выступающая за отделение штата от Индии и создание независимого государства.
"Решительно осуждаю взрывы бомб в нескольких местах в Ассаме. [...] Правительство предпримет самые суровые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - написал главный министр Ассама Сарбананда Соновал в Twitter.
Ранее в субботу средства массовой информации распространили информацию, что власти Индии поместили 11 человек с подозрением на заражение новым коронавирусом в карантин: местные жители недавно вернулись из Китая.