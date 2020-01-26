Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

День независимости в Индии ознаменовался четырьмя взрывами

, 20:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

День независимости в Индии ознаменовался четырьмя взрывами
фото: соцсети

Взрывы четырех бомб произошли в Индии во время проведения праздничных мероприятий, посвященных национальному Дню Республики. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает телеканал NDTV.

Согласно данным индийской полиции, взрывы прогремели в промежутке между 8:15 и 8:25 утра (5:45 и 5:55 мск). При этом один из них произошел в непосредственной близости от полицейского участка, передает Радио Sputnik.

Полиция предполагает, что за терактами может стоять радикальная сепаратистская группировка "Объединенный фронт освобождения Ассама" (ULFA), выступающая за отделение штата от Индии и создание независимого государства.

"Решительно осуждаю взрывы бомб в нескольких местах в Ассаме. [...] Правительство предпримет самые суровые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - написал главный министр Ассама Сарбананда Соновал в Twitter.

Ранее в субботу средства массовой информации распространили информацию, что власти Индии поместили 11 человек с подозрением на заражение новым коронавирусом в карантин: местные жители недавно вернулись из Китая.

АС

//картина дня

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что он получил распространение на нескольких мировых континентах, при этом накануне в Москве были госпитализированы туристы из Китая…

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ток-шоу Первого канала «На самом деле» плохой спектакль и ничего общего не имеет с действительностью. Программу в очередной раз обвиняет во лжи один из участников съемок…

//новости ан

Житель Волгограда Армен Оганесян готовит обращение к президенту – его возмутили слова губернатора Краснодарского края, который назвал мусорную свалку Мамаевым курганом…

//новости ан

В Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города. Очевидцы буквально обрывали телефон в дежурной части, но полицейские…

//новости ан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны транзитных…