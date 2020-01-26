В Казахстане временно перестанет действовать безвизовый режим для транзитных пассажиров из Китая

//В мире 13+

26 января 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из КНР.

Такое решение связано со вспышкой пневмонии нового типа. Глава правительства также поручил обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе и установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР.

Еще одно поручение касается необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан Казахстана, находящихся в китайском городе Ухань.