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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Почему президент Зеленский не отправил правительство Украины в отставку?

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Почему президент Зеленский не отправил правительство Украины в отставку?

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эксклюзивном интервью "Аргументам недели", что в Украине непрофессиональное, случайно подобранное правительство, которое за 5 месяцев существования доказало свою абсолютную профнепригодность!

"По итогам деятельности украинского правительства встал вопрос о  его неспособности руководить страной. Зеленский, видимо, не отдаёт себе отчёт и не понимает печальной, но абсолютно очевидной истины. Любой человек, прослушавший диалог руководителя Нацбанка, премьера, министра финансов и других топ-чиновников и проанализировавший уровень их рассуждений, пришел бы к выводу, что такие кадры необходимо немедленно менять. А если Зеленский на это не решился, то, значит, он вообще не понял весь трагизм ситуации", - говорит Николай Азаров.

Политик также прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который будучи в Израиле, заявил, мол, примите Украину в ЕС на место вышедшей из него Великобритании. "Подумать только: на таком уровне нести такое несуразное!", - недоумевает Азаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".

ПВ

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