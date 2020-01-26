В Белоруссию пришла первая партия норвежской нефти

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26 января 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: Pixabay

Утром 26 января в Новополоцк для переработки на заводе «Нафтан», поступила первая партия норвежской нефти. Из порта Клайпеды прибыло 59 цистерн – это около 3,5 тысяч тонн.

Вся партия норвежской нефти составляет 86 тысяч тонн. Она поступит на завод в Новополоцке в ближайшие две недели.

Закупка норвежской нефти стала альтернативой поставкам топлива из России. Искать новые источники поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии пришлось после того, как «Белнефтехим», который, в частности, управляет «Нафтаном», не смог договориться с российскими компаниями о цене.

Из-за отсутствия контрактов поставки из России остановились с начала 2020 года. Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков ранее говорил о том, что переговоры с Россией продолжаются.