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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Киев и Донецк: где продукты дешевле?

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Киев и Донецк: где продукты дешевле?
Фото: Pixabay

В соцсетях появилась сравнительная информация о ценах на продукты в Киеве и Донецке.

Блогер Владимир Золкин, который провел сравнение и опубликовал его на своем YouTube-канале, считает, что цены на продовольственные товары в магазинах Донецка ниже, чем в Киеве.

Если сравнить цены на овощи, то в донецком магазине дешевле оказались помидоры (76 гривен за килограмм против 80 в Киеве), картофель (7,15 гривны против 11,5 гривны). Правда, киевлянам дешевле обойдутся болгарский перец и огурцы.

Есть разница и в ценах на мясо. Если стоимость говяжьего филе примерно одинакова (около 18 гривен за 100 гр), то говяжий фарш в Донецке дешевле на 1,5 гривны (11,8 против 13,4), а свиная корейка – на 4,7 гривны (10,2 против 14,9).

Киевляне, как выяснилось, переплачивают за гречку и рис: 900-граммовая упаковка гречки в Донецке обойдется в 20,6 гривны, в Киеве - 29 гривен, а риса - 17,9 гривен против 28,5 гривен.

За хлеб дончане и киевляне платят примерно одинаково. А вот , молоко и молочные продукты обходятся жителям Донцка немного дороже, чем киевлянам.

ДВа

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