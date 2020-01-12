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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россиянам в 2020 году придётся платить больше за чёрный хлеб

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянам в 2020 году придётся платить больше за чёрный хлеб
Фото: Pixabay

Урожай ржи в России в 2019 году стал минимальным более чем за полвека. С учётом того, что в стране низкие запасы ржи, эксперты прогнозируют рост стоимости ржаной муки у производителей и, как следствие, чёрного хлеба и других хлебобулочных изделий.

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По данным Минсельхоза РФ, повышение цен на хлеб составит около 7 процентов. Однако сюда необходимо приплюсовать повышение тарифов на коммунальные услуги, цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги. Кроме этого, эксперты предполагают, что в 2020 году вырастет стоимость упаковки.

Заложенные в закупочную цену хлеба сырьё и материалы составляют немногим более 40 процентов.

В 2019 году на Кубани, Ставрополье и Ростовской области, несмотря на погодные условия, собрали рекордный урожай пшеницы. Правда, о перспективах снижения цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеницы пока что не сообщается.

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