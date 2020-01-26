Видео: Трамп рассуждает, как долго сможет Украина противостоять РФ без помощи США

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26 января 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

фото: Дональд Трамп, Liu Jie/ XinHua /globallookpress.com

В Сети появилось видео, на кадрах которого можно заметить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, рассуждающего о противостоянии Украины и России. Ролик снят во время делового ужина в 2018 году, но обнародовано СМИ только сейчас.

На видеозаписи во время делового ужина американский лидер задается вопросом, сколько продержится Киев без помощи Вашингтона «в борьбе» с «агрессивной» Москвой. При этом за столом с Трампом сидят его «украинские друзья» Лев Парнас и Игорь Фурман.

Также президент призвал уволить американского посла на Украине Мари Йованович. Кроме этого, предложение Трампа поддержал один из собеседников, отметив, что это главная на сегодняшний день проблема. Источник считает, что голос принадлежит партнеру адвоката американского лидера Льву Парнасу.

Позже он же назвал Трампа «Мессией, которая пришла спасать мир», в том числе Украину, а Игорь Фурман добавил, что все евреи страны «молятся за него».

Запись опубликована в качестве новых доказательств по делу об импичменте президента США.