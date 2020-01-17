В Америке началась процедура импичмента президента Дональда Трампа

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17 января 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Фото: соцсети

В Соединенных Штатах глава Верховного суда Джон Робертс и сенаторы принесли присягу. Таким образом началась процедура импичмента американского президента Дональда Трампа, передаёт kp.ru.

Сенат США рассмотрит документы по импичменту Трампа

В ходе судебных разбирательств сенаторы предстанут как присяжные, а конгрессмены сыграют роль обвинителей. На заседании будут рассмотрены обвинения против Трампа и принято решение, виновен ли действующий президент США.

Ранее Трампа обвинили в «воспрепятствовании конгрессу» и «превышении полномочий». Считается, что действующий американский лидер пытался мешать расследованию по импичменту и «подстрекал иностранное правительство» в лице Украины. Сам же Трамп считает процедуру импичмента «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю».